Vijf aanwinsten voor Alpecin-Deceuninck: “Gevoelig versterkt, niet alleen in de breedte”

Alpecin-Deceuninck presenteerde woensdag vijf nieuwkomers: Søren Kragh Andersen, Kaden Groves, Quinten Hermans, Jensen Plowright en Nicola Conci, die overstapt van de opleidingsploeg. Maar er zit mogelijk nog meer aan te komen, laat ploegmanager Christophe Roodhooft in gesprek met Het Nieuwsblad weten.

“We zijn nog wel met enkele dingen bezig. Opportuniteiten waar we onze ogen zeker voor open houden”, zegt Roodhooft. Toch is de Belg al blij met de nieuwkomers die reeds gepresenteerd zijn. “We zijn nu al gevoelig versterkt en niet alleen in de breedte. Er komen coureurs bij die het ook kunnen afmaken. We winnen al geregeld, maar we wilden dat graag nog over iets meer renners verspreiden en in die opzet zijn we geslaagd.”

Sprinters

Ondertussen verliest Alpecin-Deceunick wel Tim Merlier, die de overstap maakt naar Soudal-Quickstep (de opvolger van Quick-Step Alpha Vinyl). Met Groves en Plowright wordt dat echter goed opgevangen, denkt Roodhooft. “Twee rappe mannen. De ene is het zeker en de andere gaat het worden. Van Kaden zijn we 100 procent zeker dat hij zijn voet naast die van sprinters als Merlier kan zetten. Ik ga niet beweren dat hij meteen tien koersen zal winnen, maar hij gaat zeker verrassen.”

“Plowright is iemand die de voorbije jaren zijn stempel drukte op het jeugdwielrennen. Hij is ook snel en moet ook koersen kunnen winnen. We denken met hem op termijn en hebben hem zeker niet als lead-out gehaald. Alleen kan het wel deel uit maken van het proces dat hij eens in een sprinttrein terechtkomt.”

Kragh Andersen kopman

Terwijl Plowright nog tijd heeft om te groeien, wordt van Kragh Andersen al het nodige verwacht. “Kragh Andersen is iemand die we echt als kopman zien naast Van der Poel en Philipsen”, aldus Roodhooft, die Hermans dan vooral weer als een versterking voor het heuvelwerk ziet. “We zaten met een serieus gat voor wedstrijden zoals de Waalse klassiekers.” Ook Conci kan op dit terrein belangrijk zijn voor de ploeg, volgens de manager.