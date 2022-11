Vierde seizoen van populaire Movistar-serie in de maak

De populaire serie over de Movistar-wielerploeg, El Día Menos Pensado, krijgt een vierde seizoen. Dat heeft producent Télefonica laten weten via social media. De serie is te zien op Netflix.

Nadat in de eerste twee seizoenen de jaren 2019 en 2020 aan bod kwamen, werd in het derde seizoen aandacht besteed aan het wielerjaar 2021. In het gloednieuwe (vierde) seizoen blikt men terug op het voorbije wielerjaar.

Zo zal de wielerliefhebber worden meegenomen in de stressvolle degradatiestrijd van Movistar, is er aandacht voor de opgave van Enric Mas in de Tour de France en diens wederopstanding in de Vuelta a España, het emotionele afscheid van Movistar- en wielericoon Alejandro Valverde en de vele successen van Annemiek van Vleuten.