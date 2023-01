Vierde NK-titel Lars van der Haar ondanks twijfels: “Voel me bijna bezwaard tegenover Joris”

Video

Lars van der Haar stond de bibberen en te beven na afloop van de podiumceremonie van het NK veldrijden. Genieten van zijn vierde Nederlandse titel bij de elites, dat lukte nog niet. “Ik denk dat ik straks als ik thuis ben echt ga genieten van deze titel”, waren de eerste woorden van Van der Haar in gesprek met WielerFlits.

“Dit was op een parcours wat Larsje van der Haar echt niet kan”, zegt hij met een knipoog over het kletsnatte en extreem modderige traject in Zaltbommel. Het werd voor Van der Haar een tweestrijd met zijn ploeggenoot Joris Nieuwenhuis. “Ik heb enorm veel respect voor Joris, die vandaag de koers volledig maakt. Ik voel me bijna bezwaard dat ik hem in de laatste ronde nog klop.”

“Maar het gaat om een Nederlandse titel en die kan ik niet laten liggen”, aldus de Woudenberger, die in de slotronde wegreed van Nieuwenhuis. Na afloop werd duidelijk dat die met een kapot schoenplaatje rond reed. “Ik zag dat hij aan het klooien was met zijn schoen, maar wist niet dat zijn schoenplaatje kapot was.”

Een duel tussen twee renners van Baloise Trek Lions, dat had Van der Haar wel verwacht. “Ik had hier wel rekening mee gehouden, maar bij ons zijn de afspraken duidelijk. Iedereen rijdt voor zich. Uiteindelijk gaat het hier om een titel”, is hij duidelijk.

‘Ik zag het niet rooskleurig in voor dit weekend’

Nochtans was de aanloop van Van der Haar richting dit NK niet optimaal. “Ik was de hele week op van de zenuwen. Ik ben ziek geweest nadat ik thuiskwam van Zonhoven en zag het niet rooskleurig in voor dit weekend. Ik twijfelde niet om te starten, maar je begint wel aan jezelf en je vorm te twijfelen”, erkent hij. “Ik moet hiervan herstellen en hopelijk naar het WK doortrekken.”

“Ik rijd nog in Benidorm en Hamme, en geen Besançon”, kijkt hij uit naar de komende belangrijke weken. “Heel misschien pak ik die er nog wel bij, maar dat weet ik nog niet zeker. En dan volgt het WK.”