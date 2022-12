‘Vierde etappe Tour 2024 start in Pinerolo en trekt door de Alpen’

De vierde etappe van de Tour de France 2024 gaat mogelijk een serieuze Alpenetappe zijn. Volgens het Italiaanse Corriere della Serra gaat die rit namelijk van start in Pinerolo, om vervolgens te finishen in de Franse Alpen. Waar de eindstreep komt te liggen, is nog niet bekend.

Eerder deze week maakte Tourorganisator ASO bekend dat voor het eerst in de historie de Ronde van Frankrijk van start gaat in Italië. Gestart wordt met een zware etappe van Florence naar Rimini, gevolgd door een heuvelrit van Cesenatico naar Bologna en een sprintersetappe van Piacenza naar Turijn.

Zware bergrit in de openingsweek?

Op de vierde dag lijkt het peloton de oversteek te maken van Italië naar Frankrijk. Pinerolo, even ten zuidwesten van Turijn, wordt genoemd als startplaats op die dag. In 2011 finishte de zeventiende etappe van de Tour in die stad (met Edvald Boasson Hagen als winnaar) en ging de achttiende etappe er van start (Andy Schleck won die dag op Galibier Serre-Chevalier).

En wil je vanuit Pinerolo naar Frankrijk, dan zal er stevig geklommen moeten worden. De krant Corriere della Serra denkt aan het hooggelegen Briançon als finishplaats, maar zet daar wel een vraagteken bij. Mogelijke beklimmingen die in dat geval op de route zouden kunnen liggen zijn de Colle delle Finestre, Sestriere en de Col de Montegenèvre. Ook de combinatie Colle dell’Agnello-Col d’Izoard is een mogelijkheid.

Davide Cassani

Overigens zou Davide Cassani, oud-wielrenner en voormalig bondscoach, bij het binnenhalen van de Italiaanse Tourstart een belangrijke rol hebben gespeeld. Hij hoopt dat het land profijt heeft van het Grand Départ en een groei zal doormaken op het gebied van fietstoerisme. Volgens een studie van de regio Emilia-Romagna mogen er 1,8 miljoen toeschouwers verwacht worden tijdens de openingsdagen van de Tour 2024.