Vier op vier voor Lauren Molengraaf in Wereldbeker voor junioren

Lauren Molengraaf heeft, na eerdere zeges in Tábor, Maasmechelen en Zonhoven, ook de vierde Wereldbeker veldrijden voor junioren-vrouwen op haar naam geschreven. De 17-jarige Nederlandse bleek op het snelle parcours in Benidorm eveneens een klasse apart.

Molengraaf, die ook bij de profs al geregeld haar neus aan het venster wist te steken, reed aanvankelijk nog een tijdje voorop met de Italiaanse Valentina Corvi en de Française Célia Gery. Na goed dertig minuten crossen zag Molengraaf haar moment gekomen en begon ze aan een solo.

De Nederlandse had geen enkele moeite om haar solo tot een goed einde te brengen: aan de streep had ze alle tijd om een zegegebaar te bedenken. Het is voor Molengraaf alweer haar zevende seizoenszege in het veld. Naast vier wereldbekermanches was ze ook de beste in de X2O Trofee van Herentals en werd ze Europees en Nederlands kampioen in de U19-categorie.

Lees meer: Voorbeschouwing: Wereldbeker Benidorm 2023 – Laatste clash Van der Poel, Van Aert en Pidcock

Molengraaf werd op het podium vergezeld door de zusjes Isabella en Ava Holmgren uit Canada. Gery en Corvi kwamen uiteindelijk niet verder dan een vierde en vijfde plaats in de daguitslag. In de top-10 komen we ook nog de namen van de Belgische crossers Fleur Moors (7e), Xaydee Van Sinaey (8e) , Shanyl De Schoesitter (9e) en Lore De Schepper (10e) tegen.