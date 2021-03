Drie Nederlanders op deelnemerslijst Trofeo Laigueglia

Woensdag is het tijd voor de opener van het Italiaanse wielerseizoen. In de Trofeo Laigueglia doen dit jaar drie Nederlanders mee. De grootste naam aan het vertrek is Bauke Mollema, die dit seizoen al wist te winnen in het zuiden van Frankrijk.

De voor Trek-Segafredo uitkomende Mollema won vorige maand nog een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De 34-jarige klimmer eindigde ook als derde in het eindklassement. Mollema was eerder dit seizoen ook al zesde in de Tour de La Provence.

Maurits Lammertink doet mee namens Intermarché-Wanty Gobert. De derde Nederlander is Brian Kamstra van Team Novo Nordisk.

