maandag 11 september 2023 om 12:00

Vier contractverlengingen bij Team dsm-firmenich: Uijen tekent voor vier jaar bij

Team dsm-firmenich heeft maandagochtend vier contractverlengingen bekendgemaakt. Francesca Barale, Esmée Peperkamp, Becky Storrie en Elise Uijen blijven nog een jaar of langer bij de Nederlandse WorldTour-ploeg.

Storrie verlengt haar contract met een jaar tot en met 2024, Barale en Peperkamp tekenen voor twee jaar bij. De pas 20-jarige Uijen heeft zichzelf voor liefst vier jaar vastgelegd bij het team. Uijen blijft tot en met 2027 bij de ploeg. Dit jaar won ze onder meer een rit in de Ronde van Valencia en werd ze zevende in de Trofeo Alfredo Binda.

In het persbericht vertelt haar team: “Ze heeft zowel als mens en als wielrenster grote stappen gemaakt. Ze is een jong talent en we denken dat ze in de toekomst potentieel heeft voor de klassiekers en voor het rijden van klassementen. We willen haar geleidelijk aan begeleiden.”

Uijen zelf noemt dsm-firmenich een plek die voelt als thuis. “Ik ben hier echt aan het genieten en ik denk dat dit team de beste plek voor me is om mezelf te ontwikkelen. Ik kijk uit naar de toekomst en zie ernaar uit om het shirt van de ploeg tot en met 2027 te dragen.”

#EliseExtends🇳🇱

💬”I think the team is the best place for me to improve into the best cyclist possible. I’m looking forward to wearing the team’s jersey until 2027.” – @EliseUijen

Impressing since coming out of the juniors, Elise extends her stay with us until at least 2027 😎

— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) September 11, 2023