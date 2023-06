Victorie voor Victoire Berteau in Frans kampioenschap voor vrouwen op de weg

In een warme editie van het Franse kampioenschap op de weg voor vrouwen heeft Victoire Berteau titel gegrepen. De renster van Cofidis was de sterkste in een rit van een kleine honderd kilometer. Op dertig kilometer van de meet reed ze weg en won later in Cassel de sprint bergop van haar drie medevluchters.

Na een slopende koers, waarin vele rensters al moesten lossen, reden Coralie Demay (Saint-Michel-Mavic-Auber 93), Jade Wiel (FDJ-Suez) en Victoire Berteau (Cofidis) op een kleine dertig kilometer van de meet weg uit de groep der favorieten. Het drietal bouwden hun voorsprong uit naar maximaal één minuut en hielden de voorsprong een lange tijd constant.

De achtervolgende groep met onder andere titelverdediger Audrey Cordon-Ragot wisten het gat langzaamaan te verkleinen, maar kwamen nooit tot aan de drie leidsters. Enkel Marie Le Net (FDJ-Suez) wist het gat te overbruggen en aan te sluiten bij haar ploeggenote. Het viertal mocht in de sprint gaan uitmaken wie welk eremetaal in ontvangst mocht nemen.

Op de laatste klim bleef Berteau over met het duo van FDJ-Suez. In de sprint bergop wist zij de twee ploeggenoten toch achter zich te laten. Marie Le Net mocht het zilver in ontvangst nemen. Oud-kampioen Jade Wiel werd derde. De 22-jarige Berteau boekt haar eerste zege op de weg en mag direct een jaar lang in de nationale trui rijden.