Van de Putte klopt Wyseure in Koppenbergcross voor beloften na imponerende remonte

Victor Van de Putte heeft de Koppenbergcross voor beloften op zijn naam geschreven. De 20-jarige renner van Deschacht-Hens-Maes haalde Joran Wyseure bij op de laatste beklimming van de Koppenberg en verwees de wereldkampioen naar de tweede plaats. ’s Ochtends toonde Andrew August zich de sterkste bij de juniorenmannen

Voordat de elitemannen en -vrouwen aan de beurt zijn, werkten de beloften- en juniorenmannen eerder vandaag hun Koppenbergcross af. Bij de beloften ging Victor Van de Putte er zoals gezegd met de zege vandoor. Aanvankelijk leek het daar niet op, want het waren in eerste instantie Joran Wyseure en Jente Michels die de dienst uitmaakten. Van de Putte kwam in de slotrondes echter van achteruit opzetten en ging op de laatste beklimming van de Koppenberg op en over Wyseure, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Michels werd even later derde.

Bij de junioren mannen was er een internationaal podium. De winst ging naar de Amerikaan Andrew August, die al vroeg in de wedstrijd afstand nam van zijn concurrenten. De Brit Oliver Akers kon nog het dichtst in de buurt blijven, hij pakte de tweede plaats. De laatste podiumplaats ging naar de Tsjech Vaclav Jezek.

Koppenbergcross

Uitslag beloftenmannen

1. Victor Vandeputte

2. Joran Wyseure

3. Jente Michels

Koppenbergcross

Uitslag juniorenmannen

1. Andrew August

2. Oliver Akers

3. Vaclav Jezek