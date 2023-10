vrijdag 13 oktober 2023 om 19:51

Victor Langellotti verbaast ook zichzelf met ritzege in Turkije: “Geduld was de sleutel”

Victor Langellotti verbaasde vrijdag de wielerwereld met een ritzege in de Ronde van Turkije. De Monegask versloeg Alexey Lutsenko en Giulio Pellizzari op een lastige slotklim. “Ik wist dat ik moest wachten”, vertelde Langellotti op de website van Burgos-BH.

Op de slotklim leek Domen Novak op weg te zijn naar de zege. De Sloveen van UAE Emirates had een mooie voorsprong te pakken, maar een sterke Pellizzari knalde op en over hem. De piepjonge Pellizzari rekende zich rijk, maar werd ook zelf nog ingehaald. Op 100 meter van de streep kwamen een sprintende Langellotti en Lutsenko hem nog voorbij. “Ik had dit echt niet verwacht”, aldus Langellotti.

“Ik wist wel dat de finish me lag en dat ik misschien een kans had. Ik had goede benen, maar je weet nooit of je dan ook effectief kunt winnen. Ik moet ook het team bedanken, want zij hebben het geweldig gedaan vandaag.” De renner uit Monaco geeft verder aan dat geduld hem heeft geholpen in de strijd voor de zege. “Ik wist dat ik moest wachten aangezien er wat tegenwind was. In de laatste 200 meter ging ik vol.”

“Het is altijd goed om te winnen. Ik heb dit seizoen een paar moeilijke momenten gehad, maar dit geeft me veel vertrouwen. Het is heel bijzonder om de enige professionele wielrenner uit Monaco te zijn. Ik ben erg trots dat ik mijn land in elke wedstrijd mag vertegenwoordigen”, besloot Langellotti.