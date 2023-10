vrijdag 13 oktober 2023 om 15:49

Monegask Victor Langellotti klopt verrassend Alexey Lutsenko in Ronde van Turkije

Victor Langellotti heeft de zesde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Monegask ging in de laatste kilometer op en over Giulio Pellizzari, waarna hij Alexey Lutsenko nog kon afhouden in de sprint. Lutsenko blijft wel leider in het algemeen klassement.

Op dag zes stond er weer een zware dag op het menu in Turkije. De openingsfase van de 193,3 kilometer lange zesde etappe was nog relatief vlak, maar in de finale ging het constant op en neer. In de laatste 30 kilometer moesten er twee stevige beklimmingen, een beklimming van tweede categorie en eentje van eerste, bedwongen worden. De finish lag op de top van Meryem Ana Zirve, de klim van eerste categorie.

Heijnen en Verwilt mee in kopgroep

Er reed vrijdag al snel een grote vroege vlucht weg, maar liefst elf renners kozen het hazenpad. De namen: Philip Heijnen (Abloc-CT), Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex), Pavel Novak (Q36.5), Róbigzon Leandro Oyola, Victor Ocampo (beiden (Medellín-EPM)), Antonio Angulo (Burgos-BH), Alexander Konychev (Corratec-Selle Italia), Tobias Nolde (P&S Benotti), Burak Abay (Konya Buyuksehir Belediye Spor), Mustafa Tekin en Feritcan Samli (beiden (Spor Toto).

De omvangrijke kopgroep reed in de eerste helft van de etappe een mooie voorsprong bij elkaar. Door goed samen te werken kwamen ze nog met een aantal minuten voorsprong aan de voet van de eerste gecategoriseerde klim (4 km aan 8,6%). Daar spatte de kopgroep uit elkaar, waarna er nog zeven renners voorop bleven. Die versnelling in de eerste groep was nodig, want in het peloton kwam er ook een nieuwe impuls.

Novak solo

Dat was te danken aan de mannen van Astana Qazaqstan, in functie van leider Alexey Lutsenko, en BORA-hansgrohe. Dat waren ook de twee ploegen die de vorige bergetappe in de Ronde van Turkije domineerden. Zij zorgden er nu voor dat de kopgroep nog voor de voet van Meryem Ana Zirve (4,8 km aan 7,8%) werd gegrepen. Het zwaartepunt van deze klim lag op het einde met stroken tot boven de 10%.

Domen Novak probeerde als eerste iets op de slotklim. De Sloveen van UAE Emirates sloeg meteen een mooi gaatje. In het uitgedunde peloton werd er ook niet meteen gereageerd, Novak was dan ook geen gevaar voor het algemeen klassement. Voor het ingaan van de slotkilometer gebeurde er dan toch iets. Ben Zwiehoff, de nummer twee in het klassement, versnelde een aantal keer.

Langellotti verrast

Lustenko volgde echter elke keer strak in het wiel van zijn Duitse concurrent. Daarna zag Giulio Pellizzari een goed moment om weg te rijden. De nog maar 19-jarige Italiaan dichtte snel het gat naar Novak en liet de renner van UAE Emirates zelfs meteen achter. Pellizzari leek onderweg te zijn naar de zege, maar in de laatste honderden meters kwam er toch nog gevaar van achteren.

Het was de verrassende Victor Langellotti die nog kwam opzetten. De Monegask van Burgos-BH kon op de trappers blijven staan, waarna hij Pellizzari achterliet. Leider Lutsenko zat in het wiel van Langellotti, maar kon er niet meer uitkomen. Lutsenko verstevigde wel zijn leiding in het algemeen klassement.