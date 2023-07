Victor Lafay verrast vriend en vijand, maar is toch teleurgesteld: “Was niet de slimste”

Op de Côte de Pike, de loeisteile scherprechter van de openingsrit van de Tour de France, bleven drie renners over. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en… Victor Lafay! De Fransman verraste door te wedijveren met de beste klimmers ter wereld. “Ik was geweldig”, zei hij na afloop tegen onder meer CyclismActu.

Hoewel Lafay zichzelf enorm in de kijker reed, baalde hij na afloop ook. “Het is jammer dat Vingegaard niet volgde toen de gebroeders Yates wegreden”, zuchtte hij. “Ik denk dat hij wachtte op Wout (van Aert, red.). Ik ben teleurgesteld, want het is duidelijk dat ik de benen had om mee te doen voor de overwinning. Maar je moet ook de slimste zijn en dat was ik niet.”

Voor Lafay kwam de prestatie niet helemaal uit de lucht vallen. “Ik wist dat ik in vorm was, ik voelde me donderdag (tijdens de verkenning, red.) al heel goed. Ik zei vandaag tegen de jongens dat ik mijn benen niet voelde. Het is zonde om die benen niet om te zetten in een resultaat”, aldus de 27-jarige renner die uiteindelijk genoegen moest nemen met een zesde plaats.