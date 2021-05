Victor Lafay na zege: “Ik lette vooral op Nelson Oliveira”

Victor Lafay boekte zaterdag zijn eerste profzege in de Giro d’Italia. Op de slotklim bleek de Fransman veruit de beste te zijn. “Dit is ongelooflijk”, stamelt hij na afloop. “Ik ben hier echt heel erg blij mee.”

De Cofidis-renner was een van de negen renners die na bijna twee uur koersen meezat in de vlucht van de dag. “Het was een heel zware dag om in de vlucht te komen, maar toen we eenmaal weg waren gaf het peloton ons ook al snel zeven minuten.”

Lafay kon daarna gaan denken aan de ritzege. Op papier was de Fransman de beste klimmer, dus besloot hij te wachten tot de slotklim. Daar lette hij vooral op een concurrent die hij een maand geleden al trof in de Ronde van Valencia: Nelson Oliveira. De Portugees werd er tweede, Lafay vierde.

“Ik wist wel dat ik de beste was. Er zaten namelijk niet heel veel klimmers in de kopgroep. Oliveira was denk ik de beste, dus lette ik vooral op hem. Het vertrouwen in mijn benen was echter groot, dus viel ik aan met nog drie kilometer te gaan.” Met meer dan een halve minuut voorsprong kwam hij uiteindelijk over de finish.