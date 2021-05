Giro 2021: Victor Lafay boekt eerste profzege

Victor Lafay heeft vanuit de vroege vlucht de achtste etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Op de slotklim reed de 25-jarige renner van Cofidis onbedreigd naar zijn eerste profzege. Francesco Gavazzi en Nikias Arndt reden naar de plaatsen twee en drie. De favorieten hielden zaterdag hun kruit droog.



Voor de achtste etappe in de Giro d’Italia werden de vluchters grote kansen toegedicht. De beklimmingen in het parcours werden namelijk niet zwaar genoeg geacht om voor tijdsverschillen tussen de klassementsrenners te zorgen. Toch leken de klassementsrenners in het eerste wedstrijduur een turbulente etappe tegemoet te gaan.

Door de fel waaiende zijwind ontstonden er al snel waaiers. Attila Valter en Deceuninck-Quick-Step zaten korte tijd aan de verkeerde kant van de streep, maar uiteindelijk konden ze snel weer terug aansluiten. De vorming van de vroege vlucht liet daarom nog even op zich wachten.

Campenaerts en Goossens mee in vroege vlucht

Pogingen waren er wel. Gianluca Brambilla, Gino Mader en Samuele Battistella probeerden het allemaal een keertje, maar allemaal zonder succes. Pas na zestig kilometer reden er negen renners weg: Giovanni Carboni, Victor Lafay, Francesco Gavazzi, Kobe Goossens, Nelson Oliveira, Nikias Arndt, Alexis Gougeard, Fernando Gaviria en Victor Campenaerts.

Ondertussen gaf Caleb Ewan er de brui aan. De Australiër moest lossen uit het peloton en besloot zijn Giro niet te vervolgen. Later zou blijken dat de sprinter van Lotto Soudal vandaag met kniepijn kampte.

Het vooruitzicht voor de vluchters begon er verder in de etappe steeds beter uit te zien. Zelfs toen Groupama-FDJ zich op kop van het peloton zette, bleef de voorsprong van de acht vooraan groeien. Met nog zeventig kilometer te gaan bedroeg deze zeven minuten.

Kopgroep begint samen aan finale

Op dat moment begonnen zij aan de zwaarste beklimming van de dag, de Bocca della Selva (19,4 kilometer aan 5%). Hier gingen de sprinters, die in opvallend groten getale aanwezig waren in de kopgroep, verrassend genoeg niet overboord. Het werd duidelijk dat de negen renners vooraan samen aan de finale zouden beginnen.

Veel speldenprikken in kopgroep

Anticiperend op de slotklim moesten de mindere klimgoden proberen om met een voorsprong op klimmers als Goossens en Lafay de voet van de Guardia Sanframondi te bereiken. Als eerste zagen we Oliveira wegrijden in de afdaling, maar de overige vluchters lieten de Portugees niet zomaar gaan. Datzelfde gold even later ook voor Arndt en Campenaerts.

Gaviria hield zich afzijdig in dit steekspel. De Colombiaan kwam gehavend uit de afdaling van de Bocca della Selva na een valpartij en moest alle zeilen bijzetten om weer terug aan te sluiten.

Op tien kilometer van de meet deed Goossens, op papier een van de betere klimmers in de kopgroep, een serieuze poging om weg te rijden. De Belg kreeg met Campenaerts een landgenoot mee, maar net als bij alle voorgaande aanvallen mislukte ook de poging van de jonge Belg.

Campenaerts en Carboni rijden weg

De gretigheid die Campenaerts toonde om weg te rijden uit de kopgroep werd uiteindelijk wel beloond. De Qhubeka ASSOS-renner sprong een minuut na de aanval van Goossens weer mee, ditmaal met Carboni. Deze keer werd er alleen gereageerd door Gougeard, maar hem lukte het niet om het gat te dichten. Met twaalf seconden voorsprong begonnen zij aan de slotklim.

Lafay is de sterkste, favorieten houden zich gedeisd

Binnen een kilometer deed Lafay die voorsprong teniet. De Fransman veegde na een aanval eerst de Belg op en daarna de Italiaan. In de slotkilometer reed de 25-jarige renner voor Gavazzi en Arndt naar de zege. Goossens en Campenaerts eindigden uiteindelijk op de zesde en zevende plaats.

De favorieten kwamen bijna vijf minuten na winnaar Lafay over de streep. Zij hielden zaterdag hun kruit op het droge. Het betekent dat Valter ook morgen weer in de roze trui mag starten.