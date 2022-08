Victor Lafay grijpt de macht in Arctic Race of Norway na aanval op slotklim

Victor Lafay heeft de derde etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De renner van Cofidis was de beste op de lastige slotklim Skallstuggu. Kévin Vauquelin en Hugo Houle mochten mee op het podium. Lafay is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De derde etappe van de Arctic Race of Norway was tevens de koninginnenrit. Op het programma stonden vijf heuvels, waarvan twee van tweede categorie en een van eerste categorie. Het was op zaterdag vooral uitkijken naar de slotklim. De Skallstuggu was een beklimming van 5,4 kilometer met een gemiddeld percentage van 5%. Bepaalde stroken liepen op tot en met 11%.

Taco in de vlucht

De ontsnapping op dag drie bestond uit Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck), Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauzen WB) en Håkon Aalrust (Team Coop). Het peloton liet de vier koplopers gaan en koos lange tijd voor een rustig tempo. Met nog 100 kilometer op de teller bedroeg de voorsprong van het viertal een kleine vijf minuten.

Vijftig kilometer later hadden we nog steeds dezelfde situatie. Richting de voet van de Reinslia, de derde beklimming van de dag, kwam er dan eindelijk beweging in het peloton. De mannen van Cofidis en TotalEnergies zorgden voor een tempoversnelling in het peloton. Op de top van de heuvel, die stroken kende tot en met 13%, verloren de vier leiders twee minuten van hun riante voorsprong.

Van der Hoorn en Ballerstedt proberen te overleven

Na de Reinslia nam BikeExchange-Jayco het initiatief aan kop van het peloton, waardoor de vier in de kopgroep steeds meer tijd verloren. Op de Hojem, de laatste heuvel voor de slotklim, besloot Van der Hoorn om nog eens te versnellen. Alleen Ballerstedt kon volgen, de twee doken met vijftig seconden voorsprong de laatste tien kilometer in. Vlak was het in de finale van de Arctic Race of Norway nooit. Van der Hoorn en Ballerstedt waren dan ook een vogel voor de kat.

Sterk waren ze wel, de Nederlander en de Duitser. Uiteindelijk werden ze pas op 3,8 kilometer van de streep ingerekend, aan de voet van de Skallstuggu. Er werd meteen aangevallen op die heuvel. Het peloton werd in de eerste oplopende kilometer flink uitgedund, maar niemand kon echt wegrijden.

Lafay in de aanval

Het was wachten tot een eerste echte aanval, die uiteindelijk van Victor Lafay kwam. De Fransman van Cofidis ontbond op twee kilometer van de streep zijn duivels. Lafay creëerde onmiddellijk een gaatje, in de achtergrond was het iedereen voor zich. Onder meer Carl Frederik Hagen, Quinten Hermans, Hugo Houle, Axel Zingle, Kévin Vauquelin, Nicola Conci, Sean Bennett en Sven Erik Bystrøm probeerden dichter te komen.

Dat lukte echter niet. Lafay was sterk en kon zijn aanval tot een goed einde brengen. Vauquelin legde uiteindelijk beslag op plek twee, Houle werd derde. Dankzij zijn overwinning is Lafay ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Arctic Race of Norway.

💪 A fantastic solo win and a second for Team Cofidis on this #ArcticRace Watch 🇫🇷 @victorlafay's last KM here ⬇️ pic.twitter.com/3JvBcwYlnt — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 13, 2022