Victor Campenaerts: “Waar je mij voor het eerst zal zien? In de laatste kilometer!”

Belgen Jasper Stuyven en Victor Campenaerts genoten zichtbaar van het publiek dat zich verzameld hard op de startplaats in Antwerpen. Stuyven sprak naast zijn eigen kansen ook over die van ploegmaat Mads Pedersen: “Hij is wisselvallig, maar als hij goed is dan is hij ook echt ontzettend sterk zijn.”

Jasper Stuyven reed in Gent-Wevelgem een sterke koers. De Leuvenaar zat mee in de groep dat om de winst sprintte, maar ontgoochelde daar wel met een vierde plaats. “Mijn vorm is nog altijd beetje een vraagteken. Ik heb geen perfecte voorbereiding gehad, maar weinig renners hebben die gehad. Ik ga van de goede signalen uitgaan. De omstandigheden vandaag zijn alleszins goed, ik hoop een rol te kunnen spelen.”

“Ik denk dat schaduwfavoriet de juiste term is voor mij vandaag. Het zal belangrijk zijn om niet in de verdediging te komen vandaag. Wat Mads Pedersen zal kunnen vandaag? Hij is een beetje wisselvallig, maar als hij goed is dan is hij ook echt ontzettend sterk”, aldus de renner van Trek-Segafredo.

Campenaerts: “Veel vertrouwen na woensdag, maar toch liever het hoogste schavotje”

Het was een opvallend tafereel op de Grote Markt in Antwerpen vandaag, de ploegpresentatie van Lotto Soudal. Florian Vermeersch haalde een soort jachthoorn uit zijn achterzak en bespeelde het publiek samen met zijn ploegmaten. “We zijn toch een beetje vikings hé”, aldus Vocsnor in het startinterview.

“Iedereen is zeer enthousiast, er zit motivatie in de ploeg. Iedereen heeft zijn specifieke opdracht vandaag. Ik heb ook zelf veel vertrouwen na woensdag (toen kleurde Campenaerts mee de koers in Dwars door Vlaanderen, red.). Een scenario als woensdag is wel mogelijk, maar hopelijk verloopt het toch anders want ik stond niet op het hoogste schavotje.”

De Belg van Lotto Soudal eindigde het interview zoals we hem kennen, met een knipoog. “Waar je mij vandaag voor het eerst zal zien? In de laatste kilometer!”