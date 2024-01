Niels Bastiaens • dinsdag 23 januari 2024 om 12:50 dinsdag 23 januari 2024 om 12:50

Victor Campenaerts verhuisde bewust naar Spanje: “Trainen zoals Pogacar en Vingegaard”

Interview De Spaanse zon moet Victor Campenaerts komend seizoen naar een hoger niveau brengen. De Lotto Dstny-renner verliet zijn thuishaven in het Oost-Vlaamse Gavere voor een huurhuis ten oosten van Málaga, waar hij zich volledig thuis voelt. “Ik woon nu op zo’n vijftien kilometer van de kust, in de middle of nowhere in een idyllisch huis. Hier vind ik de rust”, vertelt Campenaerts op de ploegenpresentatie van Lotto Dstny.

De verhuis zorgde voor een grote aanpassing ten huize Campenaerts. “Vooral voor mijn vriendin was het natuurlijk een zeer grote verandering in haar leven, maar ze stond er voor open. We hebben haar apotheek opgedoekt, alles verkocht. Dat was wel een grote stap. Maar de redenering was: een apotheek kun je in principe beginnen op ieder moment in je leven. Terwijl je een wielercarrière niet nog drie jaar kunt uitstellen. Zij was ervoor te vinden en als ik nu zie hoe slecht het weer deze winter in België was, was dat de goede beslissing.”

“Na de Tour de France van vorig jaar zijn we naar huizen gaan kijken. We vonden er eentje dat heel kitscherig was ingericht en dat vonden we allebei fantastisch. Je ziet in heel het huis volgens mij geen vijf vierkante meter van de gewone muren, omdat die vol met schilderijen hangen. Er is een kamer met alleen schilderijen van paarden, een kamer met alleen schilderijen van katten. En zelfs een kamer met alleen maar blote vrouwen aan de muur. Dat is de gastenkamer. Toen Arnaud De Lie in november langskwam, sliep hij daar (lacht).”

Ondanks dat hij zijn sociaal netwerk vanaf nul moest opbouwen, ging de integratie in Spanje vlot. “Ik heb daar direct wat mensen leren kennen via Orbéa. Toen we na de Tour in het grootste geheim hun fietsen gingen testen, kwam ik in contact met José, de performance manager van Orbéa. Die bracht me in contact met Luis Angel Maté, die ooit nog de bolletjestrui in de Vuelta heeft gewonnen. Via Luis leerde ik nog meer mensen kennen, en nu hebben we een leuk trainingsgroepje. Maar het is ook gewoon fijn dat ik alle rust vind.”

Mitochondriën

Maar nog belangrijker: de ex-werelduurrecordhouder kan in Spanje gewoon meer trainingsuren afwerken. “Ik heb al 37 uur en 24 minuten meer getraind dan vorig jaar in deze periode. Toen was ik op dit moment van de voorbereiding al zo’n drie keer ziek geworden. Nu geen enkele keer, ik heb zelfs geen training moeten overslaan. Dat zal voor een groot deel aan het weer te danken zijn.”

“Ik kan niet met resultaten bewijzen dat die nieuwe aanpak werkt. Er is een groot verschil tussen vijf uur bergop trainen in Spanje of vijf uur in de regen in België. Hier kom ik dichter tegen de aërobe drempel. Er wordt geclaimd dat dat een meer efficiënte training is. Als je vaker dicht tegen die zone rijdt, stimuleert dat de aanmaak van mitochondriën. En de renners die tegenwoordig de meeste koersen winnen, zoals Pogacar en Vingegaard, hebben juist de best ontwikkelde mitochondriën. In dat opzicht zou dit moeten leiden tot topresultaten.”