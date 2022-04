Victor Campenaerts: “Van der Poel was indrukwekkend, maar niet van een andere planeet”

Victor Campenaerts heeft in een persconferentie vooruitgeblikt op de Ronde van Vlaanderen van zondag. De Belg van Lotto Soudal had het over de waarschijnlijke afwezigheid van Van Aert, zijn eigen kansen, het slechte weer en over Mathieu van der Poel. “De druk ligt zondag zonder Van Aert bij Alpecin-Fenix.”

Het gesprek van de dag is natuurlijk het nieuws van gisteren dat Wout van Aert door ziekte waarschijnlijk niet aan de start zal verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. Ook Campenaerts kreeg van Het Nieuwsblad en HLN de vraag voorgeschoteld wat dat gaat betekenen. “Ik denk dat we nu een open wedstrijd zullen krijgen. De druk van Jumbo-Visma komt nu op de schouders van Alpecin-Fenix te liggen, maar ik denk niet dat zij de ploeg zijn die willen controleren. Dat kan in ons voordeel spelen.”

Wat nog in zijn voordeel zou spelen is, naar eigen zeggen, een korte finale. “Mijn ervaring zegt me dat ik niet de beste uithouding heb. Hoe langer de finale, hoe groter het belang van die uithouding. De Ronde van Vlaanderen is tachtig kilometer langer en dat is een nadeel voor mij”, aldus de Belgische uurrecordhouder.

“Ik denk wel dat ik de betere renners kan volgen als er wordt aangevallen. Ik ga er vanuit dat ik mijn cartouche mag sparen voor de echte finale. Vorig jaar moest ik nog anticiperen, nu rijd ik de finale omdat ik de versnellingen van de toppers kan volgen.” Vocsnor verkeert in een goede vorm, maar ziet zichzelf niet als een echte favoriet voor de zege.

Over Mathieu van der Poel: “Indrukwekkend, maar niet van een andere planeet”

Campenaerts reed in Dwars door Vlaanderen afgelopen woensdag een zeer sterke koers. De Belg kleurde de finale met verschillende sterke demarrages, maar hij moest passen toen Van der Poel en Tiesj Benoot demarreerden in de absolute slotfase. “Ik vond Van der Poel eerder slim dan sterk, hij heeft niet geprobeerd om ons echt van de kaart te vegen. Hij reed indrukwekkend, maar niet van een andere planeet.”

“Door eerst Tiesj (Benoot, red.) en mij tot de orde te roepen, en daarna weer Tiesj reed hij eigenlijk vooral een slimme koers. Met alle respect voor Tiesj maar hem kloppen in de sprint is nu niet zo moeilijk.” Campenaerts zelf werd vierde in Dwars door Vlaanderen, hij werd in de sprint relatief nipt geklopt door Tom Pidcock.