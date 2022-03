Liveblog – Dwars door Vlaanderen 2022: Voorsprong kopgroep slinkt, eerste heuvels achter de rug woensdag 30 maart 2022 om 12:44

Het Vlaamse voorjaar is in volle gang. Afgelopen weekend won Wout van Aert de E3 Saxo Bank Classic en pakte Biniam Girmay de zege in Gent-Wevelgem. In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen staat vandaag de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen op het programma. Vorig jaar soleerde Dylan van Baarle naar de zege.

De renners hebben vandaag 183,7 kilometer voor de boeg door de Vlaamse Ardennen. Na de start in Roeselare wachten dertien beklimmingen en vier kasseistroken op de renners. Ten opzichte van vorig jaar zijn de Kluisberg en Taaienberg uit het parcours gehaald, maar de bekende kasseistroken en klimmetjes zoals de Mariaborrestraat, Kanarieberg, Hotond en Knotekberg-Trieu zitten nog gewoon in het parcours.

De afgelopen twee edities zijn gewonnen door een Nederlander. In 2019 won Mathieu van der Poel en in 2021 greep Dylan van Baarle de zege na een ‘tussenjaar’ als gevolg van corona.

Als laatste voorbereidingskoers voor de Ronde van Vlaanderen staan vandaag veel toppers aan de start. Enkele favorieten voor de overwinning zijn: Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen en Anthony Turgis. Dylan van Baarle en de Belgen Victor Campenaerts en Tiesj Benoot maken daarachter ook kans op de zege.

Wie volgt vandaag Dylan van Baarle op in Waregem en pakt de winst in Dwars door Vlaanderen?

Start: 12.55 uur in Roeselare

Finish: tussen 17.06 en 17.31 uur in

Afstand: 183,7 km in Waregem

