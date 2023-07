Victor Campenaerts reed dag in de aanval: “Wist dat ik niet meer kon winnen”

Victor Campenaerts reed voor de tweede rit op rij een bijzonder aanvallende koers. De Belg van Lotto Dstny maakte deel uit van de oorspronkelijke kopgroep, en koos vervolgens ook nog voor de aanval nadat een grote groep kwam aansluiten. “Ik probeerde een nieuw scenario te creëeren”, zei hij bij Sporza.

“Het was een heel geanimeerde start. Veel ploegen waren geïnteresseerd in de kopgroep. We reden uiteindelijk weg met een elitegroepje, maar dat was niet naar de zin van andere ploegen in het peloton. We werden hard achtervolgd. Elke vluchter heeft er veel moeite in gestoken, en dan komen er dertig frisse mannen aangesloten”, zei hij.

Vervolgens koos Campenaerts weer voor de aanval, waarbij hij gezelschap kreeg van Simon Clarke. “Er zat niemand van de ploeg bij, dat is niet ideaal. Ik wist dat ik niet meer kon winnen uit die groep, want we hadden al zoveel gegeven. Ik dacht ik probeer een nieuw scenario te creëren. Ik heb er gewoon een lap op gegeven. Simon Clarke is er toen nog bijgekomen, maar we hadden nog wel een man extra kunnen gebruiken. Als we die klim hadden overleefd hadden we me kunnen sprinten”, legde hij uit.

Op de Côte d’Ivory werd Campenaerts uiteindelijk ingerekend door de latere winnaars. “Ik wist dat er op die helling iets ging gebeuren. We hebben geprobeerd om het peloton te verrassen.” Uiteindelijk strandde Campenaerts op de 29e plek. Wel blikte hij ook nog vooruit op de slotetappe in Parijs. “Er komt een apoteose op de Champs-Élysées”, sloot hij mysterieus af.

