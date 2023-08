Victor Campenaerts profiteerde van ploegenspel: “Laatste twee kilometer niet overgenomen”

Victor Campenaerts boekte vandaag in de Druivenkoers Overijse zijn eerste overwinning van het seizoen. De Belg van Lotto Dstny klopte zijn oud-ploeggenoot Rasmus Tiller van Uno-X in een sprint à deux. Opvallend detail: ook de vorige twee seizoenen won hij één koers na zo’n sprint. “Brent Van Moer (ploeggenoot van Campenaerts, red.) vroeg wanneer ik mijn jaarlijkse koers ging winnen”, zei hij tegen Sporza.

Lotto Dstny was de hele dag goed vertegenwoordigd in de kop van de koers, waar Campenaerts zijn voordeel mee deed. “We zaten steeds goed van voren. Ik kon het spel spelen. Rasmus is een oud-ploegmaat, dus het was leuk om met hem van voren te zitten. Hij is heel snel, dus ik heb de laatste twee kilometer niet overgenomen. Ik zei dat ik Jasper De Buyst in de groep daarachter had zitten, maar we hadden afgesproken dat één van ons sowieso zou moeten winnen omdat we samen bij Qhubeka hebben gereden”, aldus de 31-jarige coureur.

Het tweetal bleef vooruit en Campenaerts bleek de snelste in de sprint. “Ik durfde het koel te spelen. Het is een superlieve gast en ploeggenoot, maar ik zei ‘sorry, jij moet op kop rijden.’ Hij was heel teleurgesteld, dat begrijp ik, maar wij komen hier om de koers te winnen. Campenaerts geeft geen cadeautjes”, ging hij verder.

Alerte koers Lotto Dstny

Net als in de Tour of Leuven eerder deze week domineerde Lotto Dstny de koers. “Het was duidelijk dat wij de koers in handen moesten nemen. Dat hebben we ook gedaan. We werden wel een beetje geviseerd. Alpecin-Deceuninck reed een goede koers, maar we hadden zelf altijd mannen mee. Ik ben een paar keer van achteruit gekomen. We hebben de koers goed aangepakt. Dat moet je ook dan als je met zo’n ploeg aan de start staat”, zei hij vol lof over zijn team.

