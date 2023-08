Victor Campenaerts klopt Rasmus Tiller in Druivenkoers Overijse

Victor Campenaerts heeft de Druivenkoers Overijse op zijn naam geschreven. De Belg van Lotto Dstny klopte de Noor Rasmus Tiller van Uno-X in de sprint. Het duo was met zijn tweeën vooruit nadat ze waren ontsnapt uit een grotere kopgroep. Jasper de Buyst, ploeggenoot van Campenaerts, werd derde.

De Druivenkoers Overijse telde ruim 185 kilometer waarin het peloton de nodige kuitenbijters voor de kiezen kreeg. In de finale moesten de renners meerdere keren een lokale omloop rond Overijse afleggen met de S-Bocht (740 meter aan 5,5%), de Horenberg (400 meter aan 7,9%), de Veeweide (500 meter aan 5,2%) en de Smeysberg (700 meter aan 8,8%).

Pas na bijna anderhalf uur onstond er een kopgroep van vijf met de Nieuw-Zeelander Ryan Christensen (Bolton Equities Black Spoke), de Amerikaan Gage Hecht (Human Powered Health), en de drie Belgen Dietmar Ledegen (Baloise-Trek Lions), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Abram Stockman (Tour de Tietema-Unibet). Jonas Abrahamsen (Uno-X) en Karl Patrick Lauk (Bingoal WB) voegden zich later ook nog bij de vlucht.

Tiller en Campenaerts sprinten om winst

Deze kopgroep was echter geen lang leven beschoren en werd op de eerste beklimming van de Horenberg op circa 77 kilometer van de streep ingerekend door het peloton. Daarna volgde meerdere nieuwe vluchtpogingen. Een aanval van Stockman strandde maar een grote groep van van meer dan 20 renners wist een gat te slaan. Lotto Dstny was goed vertegenwoordigd door vijf renners met Victor Campenaerts, Harm Vanhoucke, Jasper De Buyst, Arjen Livyns en de Nederlander Mathijs Paasschens. Ook Tiller was vooraan van de partij.

Een viertal met Dries De Bondt, Lionel Taminiaux (beiden Alpecin-Deceuninck), De Buyst en de Ier Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) maakten zich los van de grote vlucht en ging met een voorsprong van ongeveer 30 seconden op de achtervolgers met onder andere Campenaerts de slotronde in. De vier avonturiers werden echter gegrepen waarmee het spel weer opnieuw kon beginnen.

Uiteindelijk waren het Tiller en Campenaerts die een gat wisten te slaan. Het duo ging met een voorsprong van 35 seconden de laatste vijf kilometer in. De twee wisten vooruit te blijven en mochten gaan sprinten voor de winst. Campenaerts wist Tiller te verschalken en schreef zo de Druivenkoers bij op zijn palmares. Zijn ploeggenoot Jasper de Buyst werd derde.