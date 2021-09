Victor Campenaerts over Mixed Relay: “Misschien moet de afstand voor vrouwen iets minder”

Victor Campenaerts was niet eens ontevreden van de prestatie van het Belgische team in de gemengde ploegentijdrit. “Maar we moeten ook eerlijk zijn: het podium was geen haalbare kaart.” Campenaerts pleit er wel voor om de afstand van de vrouwen aan te passen. “Zij rijden trager, dus kunnen ze meer tijd winnen of verliezen dan de mannen. Dat is eigenlijk geen gendergelijkheid.”

“Veertig seconden, dat is een groot gat”, gaf Victor Campenaerts toe. “We hebben echter alles gegeven en kunnen onszelf weinig verwijten. En zelfs zonder de technische mankementjes, zoals het gebrek aan communicatie bij de mannen en de problemen met het versnellingsapparaat van Shari Bossuyt, hadden we die kloof ook niet gedicht.”

“Ja, bij de wissel telden we amper een seconde achterstand op plaats drie, maar het is aan de meet dat de prijzen uitgedeeld worden. Toekomstgericht gaan we daar dus moeten aan werken. Ik denk aan het Belgische 4 x 100 meter-team bij de vrouwen dat goud pakte op de Spelen in Peking. Dat waren ook niet de vier beste atletes individueel, maar door specifiek te werken op die discipline, haalden ze er wel het maximale uit.”

Betere timing

Campenaerts was er vandaag bij, omdat de timing van de Mixed Relay nu veel beter was dan in 2019. “Toen kreeg ik ook de vraag, maar twee dagen voor de individuele tijdrit ging dat echt niet. Nu zit het niet meer in de weg van de andere disciplines en dat zie je meteen aan de kwaliteit van het deelnemersveld. Als die gemengde ploegentijdrit olympisch wordt, wil ik daar wel bij zijn. Zo geraak ik toch nog eens op de Spelen”, lacht hij.

Al heeft Campenaerts wel nog een suggestie in petto. “Nu rijden de mannen en de vrouwen quasi dezelfde afstand (op een half kilometertje na, red), maar de vrouwen rijden – wat logisch is! – trager. Concreet betekent dit dat zij meer tijd kunnen verliezen ten opzichte van de mannen. Dat is ook geen gender equality. Dus zou het traject van de vrouwen iets ingekort moeten worden.” Leuke redenering, maar de topteams zullen daar wellicht niet over klagen. “Toch denk ik dat ze daar zouden kunnen mee leven.”