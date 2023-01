Victor Campenaerts neemt deel aan WK Zwift

Een opvallende naam bij de Belgische selectie voor het Wereldkampioenschap E-sports. Victor Campenaerts van Lotto-Dstny zal namelijk zijn opwachting maken op het WK, waarbij renners het via het platform Zwift tegen elkaar opnemen op indoor fietstrainers.

De tweevoudig Europees kampioen tijdrijden kent ook zijn ploeggenoten voor het WK. De selectie bestaat voornamelijk uit renners zonder contract. Ook vaardigt België drie vrouwen uit naar het kampioenschap.

Het WK zal plaatsvinden op 18 februari in Glasgow en bestaat uit drie onderdelen waarbij telkens een aantal renners af zullen vallen. Uiteindelijk zullen tien renners overblijven die in de finale om de virtuele regenboogtrui mogen strijden. Het is dit jaar voor het eerst dat voor dit format gekozen is.

We have named our @BELCyclingTeam for the 3⃣rd UCI Cycling Esports World Championships on @GoZwift ⚡

Here's our 11-strong squad for the virtual 🌈 battle under the new format on Saturday 18 February

— Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 27, 2023