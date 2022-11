WK Esports kiest voor nieuw format

De UCI heeft een nieuw format bedacht voor het WK Esports op 18 februari. In tegenstelling tot vorig jaar bestaat het wereldkampioenschap uit drie verschillende onderdelen op online platform Zwift.

Het nieuwe format lijkt een beetje op een afvalkoers. Per onderdeel vallen er namelijk deelnemers af, tot er een renner overblijft die zich wereldkampioen Esports mag noemen. In de eerste ronde ‘The Punch’ starten de honderd deelnemers op een parcours van 13.8 kilometer. De eerste dertig kwalificeren zich voor de tweede ronde, die de UCI ‘The Climb’ noemt. Op deze speciaal voor het WK ontworpen klim kwalificeren de beste tien renners zich voor de finaleronde.

In deze finaleronde, ‘The Podium’, rijden de tien finalisten een afvalrace tot er drie renners overblijven. In de laatste ronde rijden de drie renners om de virtuele regenboogtrui.

Volgens UCI-voorzitter David Lappartient is er gekozen voor het nieuwe format om de aantrekkelijkheid van de online sport te vergroten. “De eerste twee edities van het WK Esports waren een groot succes, maar we willen aan deze sport blijven werken. Dat betekent dat we moeten blijven innoveren.” Loes Adegeest en Jay Vine zijn de huidige wereldkampioenen.