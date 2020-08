Victor Campenaerts na BK TT: “30 seconden verliezen op de beste van de wereld, valt mee”

Hij was gekomen om te verrassen, vertelde Victor Campenaerts na afloop van het BK tijdrijden. Daarmee bedoelde hij Wout van Aert van een tweede opeenvolgende titel houden. Daar is hij niet in geslaagd, maar Vocsnor kon leven met zilver. “30 seconden verliezen op de beste van de wereld, dat biedt perspectieven voor het EK.”

Victor Campenaerts was gefocust. Niets had hij aan het toeval overgelaten om een topprestatie neer te zetten. Het parcours tot in detail verkend, de handen ingesmeerd met magnesium om extra grip op het stuur te hebben. Maniakaal, zo kennen we hem. En hij zette ook een prima tijd neer. Weliswaar een halve minuut trager dan Van Aert, maar zelf wel 47 seconden sneller dan Frederik Frison, 1’12” sneller dan Thomas De Gendt.

“Ik voelde me ook goed”, vertelde hij ons achteraf. “De conditie is goed en – niet onbelangrijk – ik had weinig of geen last van de rug. Maar ik verlies hier wel van een wereldtopper. Oké, ik ben gevallen in Tsjechië en mijn voorbereiding was daardoor niet optimaal. Maar stel dat ik net als Wout de Dauphiné had gereden, dan was ik wellicht vermoeider geweest en had ik hem ook niet kunnen kloppen.”

Podium op EK

“Anderzijds, ik denk wel dat ik klaar ben voor het Europees kampioenschap van volgende week. Misschien is dat EK in Plouay wel makkelijker te winnen dat dit Belgisch kampioenschap. Ik heb nog steeds geen deelnemerslijst kunnen vinden, maar als ik de pronostieken mag geloven, zijn Stefan Küng en Edoardo Affini mijn voornaamste concurrenten. Kijk, het podium moet zeker een doel zijn, en met het gevoel van vandaag hoor je mij niet klagen.”

Over zijn val wil Campenaerts niet te veel meer uitweiden. “Natuurlijk heb ik een paar dagen verloren. Maar kijk naar Remco. Die is er niet bij en moet revalideren. Ik ben hier wel en heb geen last meer gehad. Ik hoop overigens dat Remco vlot mag herstellen. En wat mezelf betreft, ik vond er wel voldoende ‘dash’ opzitten.”

Of hij zich neerlegt bij het meesterschap van Wout van Aert, wilden we nog weten. “Nee. Maar ik moet ook realistisch zijn. Het is een fantastisch sterke coureur. En bij Jumbo-Visma hebben ze er tijd in gestoken om van hem een volwaardige tijdrijder te maken. Dat heeft duidelijk snel zijn vruchten afgeworpen. Gelukkig rijdt hij niet zó veel tijdritten”, besluit hij met een knipoog.