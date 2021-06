Victor Campenaerts na BK-brons: “Dit is een overwinning waard”

Vorig jaar was Victor Campenaerts zelfs ontgoocheld met zilver op het BK tijdrijden, ondanks een beresterke Wout van Aert. Gisteren was de werelduurrecordhouder dolblij met brons. “Dit had ik écht niet verwacht.”

Het verhaal over de omscholing van Victor Campenaerts van maniakale tijdrijder tot aanvaller is intussen gekend. Met als gevolg dat de renner van Qhubeka ASSOS absoluut geen verwachtingen meer had om te presteren op het BK tijdrijden. Maar zie, Campenaerts stond na afloop toch weer op het podium, zij het… zonder schoenen.

“Hét bewijs dat ik zonder ambities van start ben gegaan”, lachte de 29-jarige Gaverenaar achteraf. “Als je niet verwacht een medaille te pakken, heb je geen podiumschoenen nodig, hé. Ik was niet eens degelijk voorbereid. Ik heb dit jaar – inclusief de tijdritten in Parijs-Nice en de Giro – amper vijf keer op mijn TT-fiets gereden. Tot vorig jaar was dat vijf keer per week.”

“Vorig jaar voelde een tweede plaats na Wout van Aert zelfs als een ontgoocheling, nu ben ik dolgelukkig met brons. Dit voelt als een overwinning.” Campenaerts gunde Lampaert, met wie hij in het verleden meerdere duels uitvocht, de titel. “Natuurlijk had ik het Remco ook gegund, maar voor Yves is het eens zo mooi, winnen voor eigen volk.”