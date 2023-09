zaterdag 16 september 2023 om 09:23

Verzorger Jumbo-Visma kampt met zware hersenschudding na incident met Spaanse politie

Na afloop van rit achttien in de Vuelta werd een verzorger van Jumbo-Visma tegen de grond gewerkt door de Spaanse politie. De man heeft een zware hersenschudding overgehouden aan het incident en Jumbo-Visma heeft dan ook een klacht ingediend tegen het gedrag van de agenten. Dat meldt HLN.

“Het gaat redelijk goed met hem, maar moet het wel nog rustig aan doen. Hij kan zich ook niet zo veel meer herinneren. We worden behandeld als hooligans”, vertelt een andere verzorger van Jumbo-Visma aan de Vlaamse krant.

Een van de verzorgers van Soudal Quick-Step bevestigt het verhaal van de verzorgers van Jumbo-Visma. “We werden agressief aan de kant geduwd, met alle gevolgen van dien. Ze duwden ons achter de dranghekken, maar daar kunnen we natuurlijk niet bij de renners komen. Het was bizar en not done. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er een verrekking aan mijn arm aan overgehouden.”