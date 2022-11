Verstrynge pakt Europese titel: “Ik voelde toch wel wat druk voor de start”

Emiel Verstrynge kwam, zag en overwon op het EK veldrijden voor beloften-mannen. De jonge Belg kwam in Namen, na een razendspannende cross, als eerste over de streep en veroverde zo de Europese titel. “Het is nog niet helemaal ingezonken, het is ongelofelijk”, vertelde de kersverse kampioen na afloop.

Lange tijd leek het erop dat Pim Ronhaar naar de Europese titel zou soleren, maar de Nederlander kreeg in de slotronde nog het gezelschap van een Belg. Emiel Verstrynge wist in de tweede helft van de cross terrein goed te maken en dus eindigde de koers in een ware thriller. Op de lastige stroken wist Verstrynge een gat te pakken, keek vervolgens niet meer achterom en soleerde naar de Europese titel.

En zo viel er een last van de schouders van Verstrynge. “Ik voelde toch wel wat druk voor de start van de cross. Vorig jaar was het WK (in het Amerikaanse Fayetteville, red.) namelijk een grote teleurstelling. Dit was het eerste doel van het nieuwe seizoen en om het dan zo af te maken, is echt geweldig. Ik kan nu mijn tweede plaats op het voorbije WK vergeten”, aldus de nieuwe Europese veldritkampioen.

“Ik ben heel erg blij met deze Europese trui. Het doet me erg veel. Het is nog niet helemaal ingezonken, maar dat zal wel snel komen. Ik mag trots zijn op mezelf, het is echt ongelofelijk.”