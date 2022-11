Emiel Verstrynge grijpt Europese titel bij beloften in spektakelstuk

De Belg Emiel Verstrynge is de nieuwe Europees kampioen bij de beloften. Zijn landgenoten Thibau Nys en Witse Meeusen zorgden voor een compleet Belgisch podium. De Nederlander Pim Ronhaar leek lange tijd op weg naar de Europese titel, maar viel in de slotronde zelfs naast het podium en werd vijfde.



Vanuit de start pakten Nys en Meeusen meteen een gat van acht seconden. Daarachter zetten de Nederlanders Ronhaar en Tibor del Grosso de achtervolging in. Dit tweetal wist samen met Verstrynge terug te keren bij het voorste tweetal. De koers werd echter opgeschud door een lekke band van Nys, die wegviel uit de kop van de koers. Na de eerste ronde bedroeg de achterstand van Nys al 34 seconden.

Op de klimstroken liet Ronhaar meerdere keren zijn goede benen zien. Tegen het einde van de derde ronde wist de Nederlander uiteindelijk een gat te slaan met zijn concurrenten. Bij het ingaan van de vierde ronde was het verschil met zijn medevluchters al achttien seconden. De race was echter nog niet beslist want het gat begon in de vierde ronde weer wat te krimpen. Meeusen leek op weg naar Ronhaar, maar kwam hard ten val in de lastige afdaling voor de kasseienstrook, waardoor Ronhaar zijn voorsprong weer kon vergroten.

Ontketende Verstrynge maakt oversteek

Daarachter was Nys bezig met een indrukwekkende comeback en wist aan het einde van de vierde ronde aansluiting te maken met de achtervolgers. De achterstand van dit viertal was opgelopen tot twintig seconden. Del Grosso raakte het contact met de achtervolgers daarentegen weer kwijt door een lekke band. Onder aanvoer van Nys slonk de achterstand weer. Uiteindelijk wist Emiel Verstrynge zich los te maken van de achtervolgers en kwam alleen door na de vijfde ronde op veertien seconden van Ronhaar. Kort daarachter zetten Nys, Meeusen en de Italiaan Davide Toneatti, die zich knap naar voren had gevochten, de achtervolging in.

In de zesde ronde leek Verstrynge de oversteek te maken naar Ronhaar, maar ook de groep daarachter kwam weer dichterbij. Bij het ingaan van de slotronde bedroeg de voorsprong van Ronhaar nog maar zeven seconden, waarmee de cross leek te eindigen in een thriller tussen de Nederlander en de Belg. Halverwege sloot Verstrynge dan eindelijk aan bij Ronhaar. Op de lastige stroken wist Verstrynge een gat te pakken, terwijl Ronhaar ook werd teruggepakt door Nys. Verstrynge bleek niet meer terug te pakken en soleerde naar de Europese titel. Thibau Nys en Witse Meeusen zorgden voor een Belgisch clean sweep, terwijl Ronhaar volledig was ingestort en pas vijfde werd. Del Grosso kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Uitslag EK veldrijden 2022 beloften mannen

1. Emiel Verstrynge in 51m40s

2. Thibau Nys op 6s

3. Witse Meeusen op 11s

4. Davide Toneatti op 15s

5. Pim Ronhaar op 35s

6. Tibor del Grosso op 1m15s

7. Jente Michels op 1m47s

8. Rémi Lelandais op 2m14s

9. Joran Wyseure op 2m34s

10. Arne Baers op 2m55s