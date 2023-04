Verrassende winnares Alison Jackson: “Ik wilde sowieso vroeg mee zijn”

De Canadese Alison Jackson was vanmiddag een verrassende laureaat in de derde Parijs-Roubaix voor vrouwen. De 34-jarige was ook zelf behoorlijk verrast, zo vertelde ze in het flashinterview.

“Toen ik hier met de verkenning op de piste kwam rijden, droomde ik ervan om te winnen. Maar ik dacht dat het bij dromen zou blijven, want de meeste dromen zijn bedrog. Dat maakt het nog meer ongelooflijk dat het is gelukt,” aldus Jackson.

“Om dat te bereiken moest ik niet wachten. Ik wilde mee zijn in een vroege move en de koers maken. Op die manier kan je ook gemakkelijker de chaos en pech vermijden.”

Veel werk

Jackson moest zelf wel veel werk opknappen. “In de finale kwamen we met zeven vooruit, maar slechts vier dames wilden meerijden. Toen dacht ik: ofwel rijd ik niet mee en worden we toch teruggepakt, ofwel rijd ik vol mee en heb je ten minste een kans op winst.”

“Gelukkig had ik in de sprint vrije baan. Het is altijd een speciaal gevoel om te winnen, maar hier op deze iconische piste nog meer”, vertelde een dolblije winnares.

