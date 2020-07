Verplaatste Cyclassics Hamburg alsnog afgelast maandag 20 juli 2020 om 14:37

Dit jaar geen Cyclassics in Hamburg op de wielerkalender. De organisatie van de Duitse WorldTour-wedstrijd heeft in overleg met de regionale autoriteiten besloten om de wedstrijd af te gelasten. Eerder werd de Cyclassics nog verschoven naar 3 oktober.

Het was een helse zoektocht voor de Duitse organisatoren om een nieuwe plek op de kalender te vinden. Niet 16 augustus maar zaterdag 3 oktober werd uiteindelijk gevonden voor de Cyclassics. Dit in tegenstelling tot Eschborn-Frankfurt, dat in een eerder stadium al verschoven werd naar 2021.

“Toen wij de Cyclassics Hamburg verschoven, hadden wij het vertrouwen dat we een exceptioneel evenement konden afleveren op de nieuwe datum”, schrijft de organisatie in een statement. “Helaas, vanwege regels die verband houden met de huidige Covid-19-pandemie en na gesprekken met de lokale autoriteiten in Hamburg, moeten wij met spijt melden dat de koers in 2020 niet door kan gaan.”

De ogen van de organisatie gaan nu naar 2021, als de eendagskoers voor sprinters gepland staat voor 22 augustus. Daarmee blijft Elia Viviani nog een jaar langer de laatste winnaar van de Cyclassics.