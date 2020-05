WorldTour-koersen Frankfurt en Hamburg wachten nog op datum vrijdag 22 mei 2020 om 17:54

Nog altijd is geen datum op de herziene kalender gepresenteerd voor de Duitse WorldTour-wedstrijden. De organisaties van Eschborn-Frankfurt en de Cyclassics in Hamburg wachten nog altijd op bericht van de UCI. In Hamburg zijn ze optimistisch gestemd.

Volgens de organisatie van de Hamburg Cyclassics worden de laatste gesprekken gevoerd over de coördinatie van de wedstrijd, die eigenlijk op 16 augustus verreden zou worden. “Door die gesprekken is nog geen definitieve beslissing genomen over een nieuwe datum in 2020”, klinkt het volgens Radsport-News.

De hoop in de Hanzestad is gevestigd op een datum eind september of begin oktober, ook al zijn dan al veel andere wedstrijden ingepland. “We zijn blij dat we binnenkort een nieuwe datum kunnen aankondigen, als alle discussies zijn afgerond en alle vergunningen zijn afgegeven”, aldus de organisatie.

Eschborn-Frankfurt houdt zich meer op de vlakte. “We blijven nauwlettend volgen hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt”, aldus de organisatie. “Dat zal laten zien welke gevolgen er zijn voor organisaties van dit najaar. De gezondheid van de deelnemers en de bezoekers hebben prioriteit. We zullen snel beslissen of we de veiligheid voor september of oktober kunnen garanderen.”