Verontrustende berichten vanuit Zwitserland: Sheffield en Mäder onderuit in afdaling

Magnus Sheffield en Gino Mäder hebben de finish van de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland niet gehaald. Beide renners kwamen ten val in de afdaling van de Albulapass, de laatste beklimming van de dag. Sheffield zou het naar omstandigheden goed maken. Over Mäder is nog niet veel bekend, maar Lillian Calmejane – ook actief in de Ronde van Zwitserland – komt met een verontrustend bericht op sociale media.

“Mijn gedachten zijn bij Gino, ik wens hem alle kracht! Hopelijk ben je veilig, kom op!”, schrijft Calmejane op Twitter. Bahrain Victorious schrijft op sociale media dat Mäder betrokken was bij een ‘erge valpartij’ en dat ze met meer nieuws zullen komen. Gruppetto Magazin deelt ondertussen een foto van een traumahelikopter in de afdaling van de Albulapass die Mäder zou hebben afgevoerd.

Schlechte Nachricht: es sieht sehr so aus, als wäre @maedergino schwer gestürzt auf der Abfahrt zum Albula. #TourdeSuisse Gute Besserung! https://t.co/7Mz2zIyXII — Gruppetto-Magazin (@GruppettoMag) June 15, 2023

Sheffield

Mattias Skjelmose vertelde na de finish over de val van Sheffield. “Op de top zat ik bij Sheffield, Uran en Bardet en we gingen vol gas naar beneden om de jongens voor ons in te halen. In een van de eerste bochten ging Magnus heel snel. Hij ging te ver naar buiten en crashte. Het leek erop dat hij over de rand ging. Ik hoop echt dat hij in orde is.”

De Deense televisie wist te melden dat Sheffield in een ambulance is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar dat hij het naar omstandigheden goed zou maken. INEOS Grenadiers laat op sociale media weten later met een update te komen.

Evenepoel: “Het was beter geweest om op de top te finishen”

Remco Evenepoel liet na afloop van de rit de finale te gevaarlijk te vinden. “Één ding waar denk ik niemand blij mee was vandaag is de aankomst”, zei hij voor de camera van Cycling Pro Net. “De koers eindigt nu met een gevaarlijke afdaling en we hebben daar ook enkele crashes gezien. Het was beter geweest om op de top te finishen. Maar ja, c’est la vie.“

All my strength and thought for Gino Mader ! Please be safe men, come on 🙏 — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) June 15, 2023

Unfortunately, @MagnusSheffield has been forced to abandon #TourdeSuisse2023 after a crash in the GC group in the closing stages of stage 5. We'll have a further update on Magnus in due course. pic.twitter.com/3NYscXvMnn — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 15, 2023