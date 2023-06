Remco Evenepoel kritisch over afdaling in finale: “Finish op de top was beter geweest”

De koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland werd er voor Remco Evenepoel één van de schade beperken. Op de slotklim moest de Belgische kopman de groep der favorieten laten gaan. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot 25 seconden. “Ik kan tevreden zijn”, vertelt Evenepoel na afloop aan Cycling Pro Net.

De slotklim in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland werd een gevecht voor Remco Evenepoel. Op de Albulapass verliest de Belg terrein ten opzichte van zijn concurrenten, waardoor hij na vandaag één plek daalt in het algemeen klassement. Toch is de topper van Soudal Quick-Step content met zijn prestatie. “Ik kan volgens mij redelijk tevreden zijn met wat ik vandaag heb laten zien. Het was een rit met een super lange klim, een zware dag. Mijn benen voelden zeker beter dan gisteren en de dag daarvoor.”

Het tijdverlies is een smetje op de positieve dag voor Evenepoel. De schade blijft echter te overzien. “Ik heb wel wat tijd verloren, maar niet super veel. Het blijft natuurlijk niet fijn, maar ik kan blij zijn dat ik dit laat zien met slechts tien dagen training voor deze zware koers. Als je het zo bekijkt, dan is het goed wat ik nu al laat zien.”

Waar het tijdverlies de klassementsman dus niet enorm dwarszit, is Evenepoel niet te spreken over de aankomst in La Punt. De afdaling na de Albulapass kende enkele valpartijen, waarbij onder andere Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) onderuit ging. “Één ding waar denk ik niemand blij mee was vandaag is de aankomst. De koers eindigt nu met een gevaarlijke afdaling en we hebben daar ook enkele crashes gezien. Het was beter geweest om op de top te finishen. Maar ja, c’est la vie.“