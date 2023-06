Gino Mäder gereanimeerd na valpartij in de Ronde van Zwitserland

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft meer informatie gegeven over de valpartijen van Sheffield en Mäder. Inmiddels heeft de ploeg van die laatstgenoemde ook een officieel statement de wereld ingestuurd.

“In wedstrijdkilometer 197, in de afdaling van de Albulapass, zijn twee renners met hoge snelheid gevallen”, begint het bericht. “De koersdokter was binnen twee minuten op de plek van het ongeval. Magnus Sheffield kon reageren. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Samedan met kneuzingen en een hersenschudding.”

“Gino Mäder lag bewegingloos in het water. Hij is meteen gereanimeerd en vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis van Chur met een helikopterambulance. De ernst van zijn blessures is nog niet volledig duidelijk. Een update zal volgen zodra nieuwe informatie beschikbaar is. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.”

In een officieel statement heeft Bahrain Victorious de informatie van de organisatie inmiddels bevestigd.

