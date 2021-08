Vernieuwde Brussels Cycling Classic verwelkomt meerdere toprenners

Op zaterdag 28 augustus is het tijd voor de 101ste editie van de Brussels Cycling Classic. De organisatie heeft de wedstrijd in een nieuw jasje gestoken en is erin geslaagd om meerdere toprenners te strikken voor de editie van 2021.

Op de voorlopige deelnemerslijst vinden we een mix van klassieke mannen en sterke spurters. Zo is het uitkijken naar Tim Merlier, die komende zaterdag hoopt zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Mocht de wedstrijd uitdraaien op een (massa)sprint, dan zal de renner van Alpecin-Fenix het waarschijnlijk moeten opnemen tegen onder meer Fernando Gaviria (UAE Emirates), Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick-Step), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Niccolò Bonifazio (TotalEnergies).

Renners als Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), Marc Hirschi (UAE Emirates), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) en Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) zijn wellicht sterk genoeg om een sprint te ontlopen, zeker als de Brussels Cycling Classic wat weg heeft van een afvallingskoers. De aanvallers lijken dit jaar in het voordeel, aangezien het parcours op de schop is gegaan en de organisatie enkele kuitenbijters heeft opgenomen in het parcours.

Nieuw dit jaar is de dubbele passage over de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Congoberg. De tweede beklimming van de Muur ligt nu op amper 55 kilometer van de aankomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor we misschien wel een andere finale krijgen dan voorheen. Na de lus in en rond Geraardsbergen gaat het opnieuw in gestrekte draf richting de Belgische hoofdstad.

Onderweg naar de Houba de Strooperlaan wachten de renners nog twee kasseistroken en een helling genaamd de Heiligekruiswegstraat.