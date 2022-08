Vernieuwd Circuit Franco Belge ontvangt De Lie, Kristoff, Girmay en Dainese

De Exterioo Cycling Cup loopt op zijn einde. Het Circuit Franco Belge, de koers die we de laatste jaren vooral kennen als de Eurométropole Tour, is op woensdag 10 augustus de voorlaatste editie van het regelmatigheidsklassement. Arnaud De Lie kan er de winst in de Exterioo Cycling Cup veiligstellen.

De Lie is de kopman van Lotto Soudal voor de Waalse eendagskoers. Hij komt onder meer Ethan Vernon (Quick-Step-Alpha Vinyl), Alexander Kristoff (Intermarche-Wanty-Gobert), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Alberto Dainese (DSM), Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck), Niccolo Bonifazio (TotalEnergies), Bryan Coquard (Cofidis) en Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces) tegen. Ook klassiekerrenners Biniam Girmay, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Dries De Bondt doen mee.

Het Circuit Franco Belge is opnieuw de naam van de Waalse eendagskoers, die wordt georganiseerd door le Royal Cazeau Pédale de Templeuve in samenwerking met Golazo en Pro Cycling Events. De laatste jaren heette de wedstrijd de Eurométropole Tour, met Fabio Jakobsen als laatste winnaar.

Parcours en klassement

Ook het parcours heeft een metamorfose ondergaan. Op 10 augustus staat een wedstrijd van 175 kilometer uitgetekend tussen Doornik en La Louvière. Onderweg liggen zeventien klimmetjes, die vooral liggen op het lokale parcours van 20 kilometer rond La Louvière. Het gaat dan om de Rue Secquegneau, de Bois de Breucq en de Four à Chaux. De top van die laatste heuvel van 400 meter aan 8% ligt op een kleine drie kilometer van de finish.

In de Exterioo Cycling Cup heeft Arnaud De Lie, met nog twee wedstrijden te gaan, een comfortabele voorsprong. Hij leidt met 73 punten en wordt gevolgd door Gerben Thijssen (49 punten), Hugo Hofstetter (40 punten) en Dries De Bondt (35 punten). Mocht De Lie na het Circuit Franco Belge een voorsprong van meer dan 25 punten hebben op de nummer twee, dan is hij al zeker van eindwinst.

Exterioo Cycling Cup 2022