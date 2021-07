Vermoeide Van Vleuten: “Had last van jetlag, maar moest het afmaken voor de ploeg”

Annemiek van Vleuten erkende na haar overwinning in de Clásica San Sebastián dat ze last had van de jetlag. Drie dagen na het winnen van olympisch tijdritgoud in Tokio was ze ook in het Baskenland de beste. “Dit is bovenal een geweldige zege voor Movistar”, glunderde Van Vleuten na afloop.

“We hebben laten zien wie we zijn. We hebben het allemaal samen gedaan en ook zo professioneel afgemaakt. Dat hebben we samen gedaan”, vertelt de kopvrouw. Mede door goed achtervolgingswerk van Movistar was Van Vleuten in staat om vroeg op de slotklim de kop te pakken. “Ik voelde me moe en had last van de jetlag, maar als de ploeg zo hard werkt, moet ik het wel afmaken.”

De Europese kampioene rondde haar solo uiteindelijk af en tekende daarmee voor haar eerste zege in de Clásica San Sebastián voor vrouwen. “Ik houd echt van het wielrennen in het Baskenland. De regen maakte het nog moeilijker, maar iedereen reed hard en dat zorgde voor een lastige koers. En ik heb niet zoveel slaap gehad, dus dat maakte het extra moeilijk”, aldus Van Vleuten.

Van Vleuten kwam donderdag terug uit Tokio met twee medailles: een zilveren medaille van de wegwedstrijd en dus een gouden tijdritmedaille.