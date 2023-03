Vermeersch beschermt De Lie tegen ‘betweters’: “Gun hem tijd om te rijpen”

Arnaud De Lie kende een wervelend begin van het nieuwe wielerseizoen, maar in Parijs-Nice wist de jongeling van Lotto Dstny geen topklasseringen te noteren. Geen enkele reden tot zorg, volgens zijn ploeggenoot Florian Vermeersch. Hij vindt dat de verwachtingen rond de 20-jarige De Lie niet te hoog gespannen moeten zijn.

“Renners worden te vaak en te snel de hemel in geprezen”, stelt Vermeersch in gesprek met Het Nieuwsblad. “Koers is geen exacte wetenschap. Arnaud De Lie won in Valencia en ook twee ritten in de Ster van Bessèges. Hij werd tweede in Almeria en de Omloop het Nieuwsblad. Snel een rit in Parijs-Nice winnen, moest de volgende stap zijn volgens betweters. Zo werkt dat niet. Die jongen is 20 jaar. Parijs-Nice is een koers waar de wereldtoppers present tekenen. Gun Arnaud de tijd om te rijpen en het komt goed.”

De 24-jarige Vermeersch weet zelf hoe het is als de buitenwereld grote verwachting heeft. In 2021 werd de Belg – in zijn eerste volledige jaar als prof – tweede in Parijs-Roubaix. “Het zorgt voor een steeds groter verwachtingspatroon, maar daar laat ik me niet door opjagen. Ik heb het voordeel van mijn jeugd.”

Nieuwe wind bij Lotto Dstny

Vermeersch zei in het hetzelfde gesprek – na de Ronde van Drenthe, waar hij als vierde eindigde – dat er ‘een nieuwe wind’ door Lotto Dstny waait. “Die resulteerde al in mooie overwinningen en resultaten. Nu de belangrijkste periode van het voorjaar er aankomt, moeten we de positieve lijn doortrekken. Er wordt veel initiatief genomen en dat is de manier waarop ik graag koers.”

“Nokere Koerse en de Bredene-Koksijde Classic bieden opnieuw mogelijkheden om ons als ploeg in de kijker te rijden. Ik vind het ook goed dat de jongeren van het Development Team geregeld in de ploeg worden ingepast. Het biedt mogelijkheden om zieke of geblesseerde renners te vervangen. Zo kan iedereen zijn vooropgestelde programma afwerken.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Nokere Koerse 2023 – Wie houdt Tim Merlier van twee op rij?