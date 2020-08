Verlossende zege Ewan en Lotto Soudal: “Eerste dagen waren niet geweldig” maandag 31 augustus 2020 om 17:58

Caleb Ewan bezorgde zijn team Lotto Soudal maandag een broodnodige zege. Nadat het Belgische WorldTour-team John Degenkolb en Philippe Gilbert in de eerste dagen verloor, kon het maandag eindelijk weer lachen. “De eerste dagen waren niet geweldig omdat we twee renners zijn verloren. Maar ik bleef gemotiveerd”, aldus Ewan.

“Ik wist dat ik de sprint kon winnen”, gaat hij verder in het flashinterview. “Iedereen heeft vandaag 110 procent gegeven. Ze hebben me geweldig van voren gehouden, waardoor ik alleen maar tot de laatste sprint in de wielen kon rijden.”

In de sprint kwam de Australiër als een duveltje uit een doosje opzetten om Sam Bennett van de ritzege te houden. “Ik vond uiteindelijk mooi mijn weg. Ik nam een risico door van achter te komen, maar ik kwam met een hoge snelheid en het werkte.”

Het is voor Ewan het tweede jaar op rij dat hij een ritzege boekt in de Tour de France. “De eerste zeges waren erg speciaal. De Tour de France is de grootste wedstrijd ter wereld, waar iedereen wil winnen. Ik hoopte na vorig jaar ook in komende jaren te winnen.”

Dat is hem nu dus gelukt. De sprinter van Lotto Soudal hoopt dat het niet bij deze ene zege blijft. “De kansen zijn wel zeldzaam”, eindigt hij. “Dus moeten we elke kans grijpen die zich voordoet, ook al is het altijd moeilijk.”