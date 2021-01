Verlenging lockdown mogelijk slecht nieuws voor NK veldrijden

Nederland blijft ook de komende weken in lockdown. De regering heeft vandaag besloten om de huidige lockdown te verlengen tot minstens 9 februari en dus is het onzeker of we deze winter nog een NK veldrijden krijgen.

De Nederlandse wielerbond KNWU hoopt deze winter alsnog de nationale kampioenschappen veldrijden te kunnen organiseren, maar de wielerfederatie hoeft nu in elk geval niet meer te rekenen op een NK in januari. De KNWU hoopte na de persconferentie perspectief te hebben voor de komende periode.

“Met de organisatoren wil de KNWU zoeken naar haalbare mogelijkheden om deze winter nog rood-wit-blauwe veldrittruien te verdelen”, zo klonk het eerder nog. Een Nederlands kampioenschap in februari behoort nog altijd tot de mogelijkheden, al is het maar zeer de vraag of Nederland over drie weken toe is aan een versoepeling van de coronamaatregelen.

Ook de organisatie van de Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen zal in onzekerheid leven. De Brabanders hoopten op 3 februari alsnog de veldrit van Rucphen te kunnen organiseren, maar dit valt nu binnen de lockdownperiode.