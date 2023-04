Verkoudheid speelt Mikel Landa parten in aanloop naar Waalse Pijl

Bahrain Victorious heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl. De formatie rekent woensdag vooral op Gino Mäder en Mikel Landa, al kende de Baskische klimmer geen ideale aanloop naar de Ardennenklassiekers.

Wat er scheelt? Landa voelde zich niet okselfris. “Ik ben na de Ronde van het Baskenland wat ziek geworden door een verkoudheid, dus ik ben niet zeker van mijn vorm. Ik sta kortom met niet al te veel verwachtingen aan de start, maar ben wel benieuwd hoe ver ik kan komen”, aldus Landa, die dit jaar al tweede werd in de Ruta del Sol en de Ronde van het Baskenland en top-10 reed in Tirreno-Adriatico (7e) en de Ronde van Catalonië (5e).

“We weten dat Mikel een verkoudheid heeft gehad, maar ik denk dat hij kan presteren na wat hij in het Baskenland heeft laten zien. Hij heeft niet heel lang langs de kant gestaan, dus ik verwacht hem wel”, is ploegleider Roman Kreuziger optimistisch.

De ploeg heeft met Gino Mäder nog een tweede pion om mee te spelen in de Waalse Pijl en ook Wout Poels, Pello Bilbao en Matej Mohoric zijn van de partij. Kreuziger: “Voor Gino is het de laatste voorbereiding op de Ronde van Romandië en de Giro d’Italia, dus hij zou goed in orde moeten zijn. Bij een agressieve koers kunnen we daarnaast rekenen op Poels en Mohoric.”

