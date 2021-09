Verkouden Fernando Gaviria past voor slotweekend Benelux Tour

Fernando Gaviria is niet meer aan de start verschenen van de zesde etappe van de Benelux Tour. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates kampt al enkele dagen met een verkoudheid en laat de laatste ritten van de ronde aan zich voorbijgaan.

Voor Gaviria was de Benelux Tour de laatste van een Belgisch blok koersen met de Druivenkoers-Overijse en de Brussels Cycling Classic. De Colombiaan begon de ronde met een vierde plaats in Dokkum en was vervolgens dertiende in Hoogerheide en zevende in Ardooie. Na vijf dagen stond hij zestiende in het algemeen klassement, op 49 seconden van de blauwe trui.

Eind deze maand staat Gaviria normaal gesproken aan het vertrek van het WK in Vlaanderen, dat op 26 september wordt verreden. De sprinter is door de Colombiaanse bondscoach geselecteerd voor de wegkoers, net als andere snelle mannen als Álvaro José Hodeg, Juan Sebastián Molano en Nelson Soto.