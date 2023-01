Verkouden Fem van Empel hoopt leiderstrui in WB te verdedigen

Fem van Empel gaat na elf manches nog altijd aan de leiding in de Wereldbeker en heeft dus de beste papieren in de strijd om de eindzege, maar de renster van Jumbo-Visma sukkelt de laatste weken wat met haar gezondheid. Zo staat ze vandaag niet helemaal fit aan de start van de manche in Zonhoven.

“Ik ben wat verkouden en dus niet 100% fit”, laat ze weten via haar ploeg Jumbo-Visma. “Ik doe echter wel mee om zo mijn leiderstrui te verdedigen.” Het verschil in het klassement tussen Van Empel en haar naaste belager Puck Pieterse is exact veertig punten. Een zege in een wereldbekercross levert veertig punten op.

Na de cross in Zonhoven volgen nog wedstrijden in het Spaanse Benidorm (22/01) en het Franse Besançon (29/01).