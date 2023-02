Verkouden Dylan Teuns moet afzeggen voor de Omloop Het Nieuwsblad

Zoek zaterdag niet naar Dylan Teuns in de Omloop Het Nieuwsblad. De Belg van Israel-Premier Tech staat vanwege een zware verkoudheid niet aan de start. “De sinussen waren al wat ontstoken sinds de Ruta del Sol, maar in de nacht van maandag op dinsdag brak alles door”, laat Teuns weten aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb woensdag niet gefietst”, vertelt Teuns. “Ik deed vandaag (donderdag, red.) een poging, maar dat was geen succes. Er zit niets anders op dan uitzieken.” De 30-jarige won de Omloop in 2010 bij de junioren en was bij de profs al eens vijfde (in 2019), maar kan nu voor de tweede jaar op rij niet deelnemen. “Vorig jaar door corona en nu dit. Het is natuurlijk het einde van de wereld niet, maar je begint liever goed.”

Wat voor gevolgen heeft dit voor de rest van het programma van Teuns? “In principe had ik geen koersen tot de Ronde van Catalonië, maar misschien komen er nu wat wedstrijden bij. Eerst uitzieken en dan opnieuw vol trainen”, zegt de winnaar van de Waalse Pijl 2022, die in de Omloop Het Nieuwsblad vervangen wordt door de Israëlier Guy Sagiv.

