Verkoop NFT’s Wout van Aert levert bijna 50.000 euro op

Wout van Aert besloot onlangs zijn drie grootste overwinningen als wielrenner te verkopen als NFT: Non-fungible token. Mensen konden via een online veiling bieden op de drie digitale kunstwerken. Dit heeft bij elkaar 47.000 euro opgeleverd.

Een non-fungible token (NFT) is een digitaal eigendomscertificaat via blockchain, de techniek die we ook kennen in relatie tot onder meer de Bitcoin. NFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten en zo is het dus mogelijk om via een veiling eigenaar te worden van digitale kunstwerken.

In het geval van Van Aert ging het om zijn ‘drie grootste zeges’ als wielrenner: twee ritoverwinningen in de voorbije Tour de France (over de Mont Ventoux en die naar Parijs) en zijn zege in Strade Bianche. Er werd uiteindelijk gretig geboden op de kunstwerken. Zijn zege in Parijs leverde 14.822,80 euro op, die over de Mont Ventoux 15.598,88 euro en zijn overwinning in Strade Bianche 16.603,10 euro.

Van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma ontvangen een percentage van de oorspronkelijke verkoop en 10% wanneer de werken later nog doorverkocht worden.