zondag 3 december 2023 om 17:43

Verdwaalde ganzen spelen opvallende rol in Flamanville: “Gelukkig geen stervende zwanen”

Veldrijders moeten tijdens een cross rekening houden met de nodige obstakels, denk aan balken, een brug of een zandbak, maar in het Franse Flamanville werden de crossers verrast door… enkele verdwaalde ganzen. Het leverde opvallende beelden op.

Onder meer Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Pim Ronhaar, de nummers een, twee en drie van de Wereldbeker in Flamanville, moesten hun beste stuurmanskunsten bovenhalen om de ganzen te ontwijken.

“Het kwam bijna tot een aanrijding”, kon dagwinnaar Iserbyt er na afloop om lachen. “Gelukkig voor de ganzen had ik het goede spoor te pakken in de bocht. Ze bleven wel braaf zitten, dus ze vormden eigenlijk wel aangename toeschouwers.”

Van der Haar zag er ook wel de lol van in. “In de laatste ronde maakten ze het nog spannend. Ik hoorde toeschouwers wel dingen roepen, maar je verwacht niet meteen dieren op het parcours. We hebben al eens honden meegemaakt… Maar dan heb ik liever een eend, ja.”

Ook Ronhaar stond in zijn flashinterview nog even stil bij dit opvallende tafereel. “Het waren gelukkig geen stervende zwanen. Ik nam de bocht en zag ineens Kwik en Kwak zitten. Kwik had geluk, want ik reed er bijna overheen. Ze hebben een mooi dagje gehad op de cross.”