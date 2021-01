Verbrugghe over herstel Froome: “Opnieuw evenveel kracht in rechter- en linkerbeen”

Sinds 1 januari is Rik Verbrugghe sportief manager bij Israel Start-Up Nation. Aan hem de taak om de ploeg naar een hoger niveau te tillen, onder wie viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Aan Het Nieuwsblad laat Verbrugghe weten dat Froome op weg is om weer de oude te worden. “Hij kan ondertussen opnieuw evenveel kracht in het rechter- als in het linkerbeen ontwikkelen.”

De Froome van de Ronde van Spanje is niet de Froome van vorig jaar, zo stelt de voormalige Belgische bondscoach. “Door de lockdown in Monaco vorig jaar in maart en de afstand met Ineos verliep zijn revalidatie niet perfect. En ineens kwam de competitie eraan. Ondertussen is hij zoveel sterker geworden. Hij kan ondertussen opnieuw evenveel kracht in het rechter- als in het linkerbeen ontwikkelen.”

Verbrugghe durft nog niet te zeggen of Froome voor de vijfde keer de Tour de France kan winnen. “Het belangrijkste is dat hij opnieuw zijn oude niveau haalt waarmee hij bekwaam was om de Tour te winnen”, zegt de Belg. “Ondertussen zijn er nu wel echt veel jonge gasten die heel hard aan de deur kloppen. Het zal een heel moeilijke zaak worden om jonge wolven als Pogacar, Bernal en straks Evenepoel te kloppen.”

Grote lijnen

Froome weet in ieder geval waar hij aan toe is, voor dit seizoen. De Ronde van San Juan – waar Froome als grote naam was aangekondigd – gaat weliswaar niet door voor het team, maar er blijven genoeg wedstrijden op het programma staan. Verbrugghe: “Hij begint einde februari in Portugal, in de Volta ao Algarve. Dan volgt de Ronde van Catalonië en via het Critérium du Dauphiné trekt Chris naar de Tour. Dat zijn de grote lijnen die nu vastliggen.”

In 2021 draait het overigens niet enkel om Froome, zegt Verbrugghe nog tegen La Derniere Heure: “Met de komst van Sep Vanmarcke kunnen we echte ambities koesteren in de Vlaamse klassiekers. Hij is op dit terrein al vaak heel dichtbij de overwinning geweest en we willen hem helpen om de laatste stap te zetten. In de Ardennen zouden Dan Martin, Michael Woods en Daryl Impey kunnen schitteren.”