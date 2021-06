Verbaasde Fraile verslaat Herrada en Aranburu voor Spaanse wegtitel

Omar Fraile is de nieuwe Spaanse kampioen op de weg. De renner van Astana-Premier Tech was eigenlijk de laatste man voor Alex Aranburu, maar Fraile bleek in een sprint bergop veel te sterk voor zijn ploeggenoot en Jesús Herrada.

Op de dag van de nationale kampioenschappen werd er ook in Spanje gestreden voor de nationale titels. De herenprofs kregen een wedstrijd van 184 kilometer voorgeschoteld met start en finish in La Nucia, een bescheiden plaatsje in de provincie Alicante. Het beloofde een pittig kampioenschap te worden, gezien de route met onder meer de Puerto de Tudons (17,6 km aan 4,7%), Alto de Confrides (6,4 km aan 4,9%) en de Alto de Turrón Duro (5,5 km aan 7%).

De renners werden na een lastige aanloopfase nog over enkele lokale rondes gestuurd met telkens twee korte hellingen. Op het tweede klimmetje (1,4 km aan 6,5%) lag ook de finishstreep. Met titelverdediger Luis Léon Sánchez, ex-kampioen Jesús Herrada, Pello Bilbao, Alex Aranburu en de kersverse tijdritkampioen Ion Izagirre stonden er heel wat mooie namen aan het vertrek. De grote publiekstrekker namens Movistar, Alejandro Valverde, was er vandaag bij hoge uitzondering eens niet bij.

Vroege vlucht met vier

De vlucht van de dag werd gevormd na goed twintig kilometer en bestond uit Ángel Fuentes (Burgos-BH), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), David González (Caja Rural-Reguros RGA) en Ibon Ruiz namens Equipo Kern Pharma. In het peloton liet men al snel begaan en dus liep de voorsprong op naar goed drie minuten, al werd het verschil wel binnen de perken gehouden door de knechten van Cofidis en Astana-Premier Tech. De kopmannen, Sánchez en Herrada, hadden duidelijk snode plannen.

De vier koplopers kregen intussen het gezelschap van tegenaanvallers Oier Lazkano en Jon Irisarri, waardoor Caja Rural-Seguros RGA met drie renners een overtalsituatie wist te creëren aan kop van de koers. Vanuit het peloton probeerde een oude bekende eveneens de oversteek te maken naar de vroege vluchters. Óscar Sevilla, inmiddels 44 jaar en al jaren uitkomend voor continentale ploegen, vertrok met de nodige zwier maar bleef vervolgens hangen op een minuut. Was de oud-renner van onder meer Kelme bezig aan een chasse patate?

Kopgroep spat uiteen

Op de flanken van de Alto de Turrón Duro, op goed zestig kilometer van de streep, spatte de kopgroep volledig uiteen. Irisarri en Ruiz bleven als sterkste klimmers over en probeerden angstvallig uit de greep te blijven van de groep met daarin de grootste kanshebbers op de Spaanse kampioenstrui. In het inmiddels uitgedunde peloton was het na een aanval van Bilbao ook alle hens aan dek. De renner van Bahrain Victorious trok stevig door, maar kreeg alleen niemand mee in de achtervolging op Irisarri en Ruiz.

Bilbao reed echter onverstoorbaar door en wist binnen een mum van tijd Irisarri en Ruiz bij te halen. Een eerste achtervolgende groep, met favorieten als Izagirre, Aranburu en Herrada op de voorposten, volgde op een halve minuut van de drie koplopers. Met nog meer dan dertig kilometer voor de boeg was er echter weer sprake van een hergroepering. Een groep van een vijftiental renners begon uiteindelijk, ondanks speldenprikken van Sánchez, Herrada en Antonio Pedrero, aan het slotklimmetje richting de finish.

Laatste man Fraile blijkt de sterkste man in koers

Pedrero, onlangs nog eindwinnaar in La Route d’Occitanie, besloot zich volledig op te offeren voor zijn explosieve ploeggenoot Gonzalo Serrano. Die laatste moest echter wel opboksen tegen op papier eveneens sterke puncheurs als Aranburu en Herrada. Na het kopwerk van Pedrero was het aan uittredend kampioen Sánchez om het tempo nog verder de hoogte in te jagen voor de aangewezen afmaker Aranburu. Na een tempoversnelling van de ervaren Murciaan was het aan Omar Fraile om de rode loper uit te rollen.

Aranburu zat perfect in het wiel van ploegmaat Fraile, maar bleek niet in staat om zijn ploegmakker te remonteren. Sterker, Fraile reed de concurrentie onbedoeld uit het wiel en wist zo zijn eerste Spaanse wegtitel te veroveren. Herrada moest op enkele fietslengtes genoegen nemen met zilver, een schuddende Aranburu kwam niet verder dan de derde plaats.